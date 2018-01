Die Organisatoren des Iserlohner Vorortvereins SSV Kalthof sind stolz: Sie haben nach eigenen Angaben " das bedeutendste Fußballturnier für unter Fünfzehnjährige in Westdeutschland " auf die Beine gestellt.

Es lief am Samstag und Sonntag (20./21.01.2018) in Iserlohn: Das vierte U15 Hallenmasters. Die Jugendlichen von zehn Bundesligavereinen, fünf heimischen und fünf aus dem Ausland waren am Start, z.B. von Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon.

Mehr als 100 Ehrenamtliche

Volle Tribüne beim U15-Hallenmasters in Iserlohn

Der kleine Iserlohner Vorortverein SSV Kalthof stemmte als Ausrichter mit mehr als 100 ehrenamtlichen Helfern das Hallenspektakel.

"Das ganze vergangene Jahr liefen die Vorbereitungen", sagt Ralf Eckmann vom Vorstand: Helfer und Sponsoren finden, Turniere besuchen, um Vereine persönlich einzuladen, Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste suchen und alles organisieren.

Unterstützung kam von der UE, der University of Aplied Sciences Europe (vormals BiTS) in Iserlohn. Die Hochschule stellte rund 40 Studenten als Helfer.

Gastfamilien nahmen Spieler auf

Jaden Scheiter mit zwei Gastspielern von Rapid Wien

Trotz Sponsoren sei es wichtig, Unterkünfte privat zu organisieren, sagt Ralf Eckmann. Auch Familie Scheiter, deren Sohn Jaden beim SC Hennen in Iserlohn kickt, nahm zwei Spieler von Rapid Wien auf: Toni und Alma.

Langweilig wurde es ihnen abends nie, sagen die Jugendlichen. Auf dem Programm standen Playstation spielen - natürlich Fußball - und Bowlen: Spaß haben, sich näher kommen und die Kultur des anderen kennenlernen.

Gute Kontakte zu namhaften Vereinen

Turnierorganisator Tobias Wolfsheimer spielte selbst früher Fußball beim SSV Kalthof. Dann verschlug es ihn zum Bundesligisten Borussia Dortmund, wo er seit Jahren U15-Scout in Westdeutschland ist.

U15-Scout von Borussia Dortmund Tobias Wolfsheimer

Durch seine Kontakte zur professionellen Fußballszene kam vor drei Jahren das erste Hallenmasters zustande. " Wir sind zu Turnieren im In- und Ausland gefahren, um die Vereine persönlich einzuladen ", sagt Wolfsheimer. " Das hat den Trainern imponiert. "

Spiele auf Kunstrasen, moderne Video- und Lichtanimationen, um eine attraktive Sportveranstaltung zu bieten, locken jedes Jahr mehr Zuschauer. Diesmal mehr als 3.000.

Jugendliche schnuppern am Profifußball

U15 Hallenmasters in Iserlohn

Und das Teilnehmerfeld hielt, was die Namen versprachen: Spannende Spiele an beiden Tagen. Obwohl die Iserlohner Teams in der Vorrunde ausschieden, konnten die Jugendlichen mal am Profifußball schnuppern. Turniersieger wurde das Team von Bayer Leverkusen: Es schlug im Finale den VfB Stuttgart mit 4:0.

Einen guten Zweck hat das Turnier außerdem: Zum vierten Mal spendet der SSV Kalthof dem Verein "Kinderlachen" einen Großteil der Einnahmen.

Stand: 21.01.2018, 18:04