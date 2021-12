Spinnen-Nachwuchs im Allwetterzoo Münster

Sie heißt Gertrud und Tarantel Gertrud hat momentan einige hundert sogenannte Spiderlinge auf ihrem Rücken, kleine Spinnen-Babys. Gertrud ist momentan der heimliche Star hinter den Kulissen des Allwetterzoos in Münster.

Spinnen-Kinderstube ohne Besucher

Dr. Philipp Wagner, Kurator für Forschung und Artenschutz am Zoo Münster

Die Kinder-Spinnen-Schar um Gertrud ist bewusst nicht in der Ausstellung zu sehen. Die Spinnen-Kinderstube bleibt ohne Stress und Besucher. Ein neuer Publikumsmagnet ist die große Tarantel aber wahrscheinlich eh nicht. Das ist auch auch Philipp Wagner bewusst, Kurator für Forschung und Artenschutz am Allwetterzoo Münster. " Obwohl, Spinnen sind ja auch Tiere wo Faszination und Ekel bei vielen Menschen zusammentrifft. Für mich ist das jedenfalls wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. "

Artenschutz für bedrohte Spinnen

Denn ihm und den Zoos in Münster, Köln und Stuttgart geht es vor allem Artenschutz. Denn die Deserta-Tarantel, die als größte Wolfsspinne der Welt gilt, kommt nur auf der kleinen portugisischen Atlantikinsel Deserta Grande bei Madeira vor. Durch die Zerstörung ihres Lebensraums und invasive Arten ist sie stark bedroht. Laut Zoo leben nur noch etwa 4000 Tiere auf Deserta Grande, was für eine Spinnenart sehr wenig sei. " Die Nachzucht dieser Spinne ist ein wichtiger Baustein, wenn wir diese wohl bedrohteste Spinnenart Europas retten wollen ", sagt Philipp Wagner.

Viel Aufwand für Tierpfleger

Die Deserta-Taranteln gelten als extrem gefährdete Art

Dass die Spiderlinge dafür jetzt erst mal größer werden müssen ist den Tierpflegern im Zoo jetzt schon bewusst. " Ich habe meinem Team da schon was angetan ", sagt Philipp Wagner mit Blick auf die hunderten kleinen Spinnen-Tiere, die auf dem Rücken ihrer Mutter herumwuseln. " Das wird echt Aufwand, die zu pflegen und zu füttern, aber alle begeistern sich dafür. "

Spider linge wachsen schnell