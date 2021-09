Jeden Morgen fährt Monika Schmoll ihren Mann zur Arbeit. Er ist sehbehindert und deshalb darauf angewiesen. Eigentlich ist es eine schnelle Aktion. Fünf Kilometer hin und fünf Kilometer zurück. Abends nach Feierabend das gleiche Spiel. Macht 20 Kilometer am Tag.

Diese Baustelle blockiert die direkte Verbindung von Ostendorf Richtung Lüdenscheid.

Doch jetzt ist die direkte Verbindung, die B229 zwischen Lüdenscheid-Ostendorf und Lüdenscheid-Brügge, gesperrt, da die Straße von Grund auf erneuert wird. „Die Umleitung sorgt dafür, dass ich jetzt pro Strecke 15 Kilometer fahren muss, das sind am Tag also 60 Kilometer,“ ärgert sich Monika Schmoll.

Sie wünscht sich, dass während der Bauarbeiten wenigstens für die Anlieger der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt wird. Mit diesem Wunsch ist sie nicht alleine.

Große Umwege bis zum Jahresende

Jens Pennekamp wohnt auch in Ostendorf und fährt jeden Tag den großen Umweg. Gemeinsam mit etwa 30 weiteren Nachbarn möchte er ebenfalls eine andere Lösung. „Direkt parallel zur B229 gibt es eine Anliegerstraße, da ist aber die Durchfahrt verboten. Wenigstens die könnte man doch für uns während der Bauphase freigeben“ , sagt Pennekamp.

Verärgerte Anwohner fordern direkt an der Baustelle eine neue Lösung.

Das sieht auch Katharina Dziallach so. Sie hat ein Kosmetikstudio in Ostendorf. „Nach dem Corona-Lockdown ging es gerade wieder los. Aber einen so großen Umweg fahren meine Kundinnen oft nicht, ich habe 40 Prozent weniger Umsatz“ , berichtet sie. „Das halte ich finanziell nicht mehr lange durch.“

Gesetze widersprechen möglicher Lösung

Einspurig an der Baustelle vorbei? Das geht nicht, sagt Projektleiter Steffen Scholz von Straßen NRW. Denn weil die Straße abzurutschen drohte, wird an der B229 sogenannte „armierte Erde“ eingebaut. Bei diesem speziellen Verfahren muss besonders tief ausgeschachtet werden.

Steffen Scholz von Straßen NRW hat Verständnis für die Anwohner, kann an der Situation aber leider nichts ändern.

Um Autos einspurig an der Baustelle vorbeizuführen, müssten also Leitplanken installiert werden. „Außerdem schreiben die Arbeitsschutzgesetze einen Mindestabstand zwischen Baustelle und fließendem Verkehr vor“ , so Scholz. „Mehr als einen Fußgängerweg an der Baustelle vorbei können wir also nicht erlauben.“

Auch für die Anliegerstraße sieht es schlecht aus, teilt die zuständige Stadt Lüdenscheid mit. Sie sei zu schmal für Begegnungsverkehr, und für Fußgänger würde es in der engen Straße auch zu gefährlich.

Etwa 100 Anwohner sind von dem großen Umweg durch die Sperrung betroffen.

Die Anwohner aus Ostendorf müssen sich also darauf einrichten, dass sie bis zum Jahresende einen großen Umweg fahren müssen. So lange wird die Sperrung bestehen bleiben. Aber immerhin, die Arbeiten liegen im Zeitplan, teilt Straßen NRW mit. Verzögerungen erwartet dort aktuell niemand.

Stand: 29.09.2021, 11:33