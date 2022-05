Zum zweiten Mal: 98-Jährige läuft 100 Kilometer für einen guten Zweck

Laufen gegen die Hungersnot in Ostafrika

Um an den Erfolg aus dem vergangenen Jahr anzuknüpfen, läuft sie auch in diesem Jahr wieder. Das Geld soll nun zum Beispiel nach Kenia gehen - in Ostafrika sind aktuell die Kinder vom Hunger bedroht.

Kenia bezog einen Großteil seines Weizens aus der Ukraine. Durch den Krieg bleiben die Lieferungen aus - es droht eine Hungerkatastrophe. Das Geld von Marietheres Wübken soll helfen. " Noch mal eine Spendensumme wie im vergangenen Jahr - das wäre wunderschön ", sagt die Seniorin.