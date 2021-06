97-Jährige aus Nottuln macht Spendenlauf mit Rollator

Ingrid Schürmann hat die 97-Jährige auf die Idee gebracht

Auf die Idee hat sie ihre langjährige Nachbarin Ingrid Schürmann gebracht. Die ist stellvertretende Vorsitzende des schottischen Wohltätigkeitsvereins "Mary’s Meals" in Deutschland. Der Verein kämpft in 19 der ärmsten Länder der Welt gegen den Hunger und hat zu dem Sponsorenlauf "Move for Meals" aufgerufen.

" Mary’s Meals " ruft zu Spenden auf

So soll Geld gesammelt werden, um Grundschulkindern täglich eine warme Mahlzeit garantieren zu können. 18,30 Euro kostet das pro Kind im Jahr, so "Mary’s Meals". 100 Kinder wollte Marietheres Wübken eigentlich unterstützen. Inzwischen hat sie in wenigen Tagen schon so viele Sponsoren mit ihrem Engagement begeistert, dass das gespendete Geld bereits für fast 20 Kinder mehr reicht. Und dabei läuft die Aktion noch weitere drei Wochen.