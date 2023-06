Feuerwehrmann aus Heek schwitzt für kranken Jungen

Stand: 16.06.2023, 14:15 Uhr

Vor dem Rathaus in Ahaus hat ein Feuerwehrmann aus Heek am Freitagmittag einen Spendenlauf gestartet. 24 Stunden ist er dort in voller Montur auf dem Laufband, um so einen kranken Jungen zu unterstützen.