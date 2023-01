Erfolgreiche Spendenaktion für MS-Erkrankte aus Stadtlohn

"Es ist der Wahnsinn, wie viele für mich gespendet haben" - Lena Meiering ist überwältig, mit einer derartigen Resonanz auf ihren Spendenaufruf hat sie nicht gerechnet. Die 37 Jahre alte Mutter aus Stadtlohn leidet an einer seltenen Form der Nervenkrankheit Multiple Sklerose.

Schwere Krankheit

Lena Meiering leidet an Multiple Sklerose

Sie hat schon viele Behandlungen ausprobiert, aber trotz der Einnahme von schweren Medikamenten hat sich ihr Zustand immer weiter verschlechtert. " Gehen ist fast gar nicht mehr möglich ," schildert sie. " Ich schaffe es oft nicht einmal mehr zu Fuß bis zum Kindergarten meiner Kinder. " Und das, obwohl der nur 250 Meter entfernt ist.

Teure Stammzellentherapie

Ihre Hoffnungen setzt sie auf eine spezielle Stammzellen-Therapie, wie sie zum Beispiel in Mexico angeboten wird. Doch die ist teuer und vor allem in Deutschland nicht offiziell zugelassen. Deswegen hat Lena Meierings Krankenkasse es abgelehnt, die Kosten von 55.000 Euro zu übernehmen.

Großer Erfolg, große Dankbarkeit

Der Spendenaufruf in Internet war erfolgreich

Und so entschloss sich die Stadtlohnerin, am Sonntagmorgen auf einer speziellen Spendenplattform im Internet einen Aufruf zu starten. Mit ihrer ganz offenen Beschreibung ihrer Erkrankung hat sie 1.800 Menschen innerhalb kürzester Zeit dazu gebracht zu spenden. Am Montagnachmittag waren bereits fast 95.000 Euro zusammengekommen.

Fassungslos und unendlich dankbar freut sie sich, dass nun möglich ist, was sie sich erträumt hat: Bereits Anfang März fliegt sie nach Mexico, um die ersehnte Therapie zu beginnen. Was sie von den Spendengeldern nicht benötigt, will sie jetzt für die MS-Forschung spenden .

Über dieses Thema haben wir am 30.01.2023 in der Lokalzeit Münsterland im WDR Fernsehen berichtet.