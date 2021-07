Viele Spenden an Parteien in OWL bleiben im Dunkeln

SPD gibt sich meist zugeknöpft

Bei der SPD antwortet Olaf Winkelmann, SPD -Kreisgeschäftsführer in Herford: " Die Spendeneinnahmen des Kreisverbandes bestehen fast ausschließlich aus Mandatsabgaben von unseren KommunalpolitikerInnen sowie Mitgliedern unserer Partei ." Aber was bedeutet " fast "? Nur die SPD in Minden-Lübbecke nennt Zahlen.

Grüne und Linke geben sich offen

Etwa die Hälfte der angefragten Kreisverbände in OWL antwortet überhaupt auf die gestellten Fragen. Nur die Grünen, die Linken und einige FDP-Kreisverbände sind transparent. So bekamen zum Beispiel die Grünen in Paderborn seit 2016 knapp 290.000 Euro an Spenden, im Kreis Lippe hingegen waren es 23.000 Euro. Die Linken in Minden-Lübbecke bekamen deutlich weniger. Im gleichen Zeitraum waren es 1.200 Euro und in Paderborn 5.500 Euro.

Dr . Oetker befürwortet Transparenz

Großspenden ab 10.000 Euro hat seit 2016 nach eigenen Angaben keine der antwortenden Partei in OWL bekommen. Ausnahme: Die FDP in Bielefeld gibt an, vom Lebensmittelkonzern Dr . Oetker 2019 10.000 Euro und 2020 15.000 Euro erhalten zu haben. Dr . Oetkers Pressesprecher Jörg Schillinger sagte dem WDR : " Wir wollen, dass unsere Spenden veröffentlicht werden. Deshalb spenden wir erst ab einer Höhe von 10.000 Euro. " Gespendet würde an alle demokratische Parteien, wenn sie darum bitten. Schillinger meint damit CDU, SPD, FDP und die Grünen. Spenden seien zuletzt an die CDU und die FDP gegangen.

Spenden als " demokratische Pflicht "

Auch Ulrike Detmers, Mitinhaberin der Großbäckerei Mestemacher in Gütersloh, spendet regelmäßig an Parteien. " Wir spenden an demokratiefeste Parteien und betrachten das als unsere demokratische Pflicht ", sagt sie. Um Einflussnahme auf Politik gehe es dabei nicht. Geld gebe es meist zu den Bundestagswahlen und das schon sehr lange.

Laut Norbert Kersting, Professor für Kommunal- und Regionalpolitik an der Universität Münster, sollten auch die Spenden an die Kreis- und Ortverbände veröffentlichungspflichtig sein. "Die Integrität von Wahlen hängt davon ab, wie Parteien die Mittel, die sie bekommen, offenlegen." Es sie das Recht des Wählers die Spenden und Spender zu kennen. "Die Parteien wären gut beraten, das viel transparenter zu gestalten.