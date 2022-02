Sparda-Bank-Prozess: Weiteres Verfahren gegen Enrico Kahl

Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft dazu noch nicht mitteilen. Der Ex-Bank Chef muss sich aktuell vor dem Landgericht Münster verantworten, weil er Gelder der Bank in Millionenhöhe für private Zwecke veruntreut haben soll. 2015 wurde er deshalb fristlos entlassen.

Im Gericht erklärte Kahl am Montag, er habe bei Familie und Freunden inzwischen knapp eine Million Euro Schulden.

Video starten, abbrechen mit Escape Spardabank-Spesenskandal: Enrico Kahl legt Teilgeständnis ab. Lokalzeit Münsterland. . 00:43 Min. . Verfügbar bis 21.02.2023. WDR. Von Dagmar Böhme-Jasper.

Urteil in einigen Wochen erwartet

Enrico Kahl muss sich aktuell vor Gericht verantworten

In der vergangenen Woche hatte Kahl bereits vor Gericht gestanden, er habe schwere Fehler gemacht, was hauptsächlich an seinen eigenen charakterlichen Unzulänglichkeiten läge. Er hätte einen autoritären Führungsstil gehabt und sich wie " Mr. Sparda" gefühlt. Dass er grob rechtswidrig handelte, habe er aber gewusst. Ein Urteil in der Sache wird in einigen Wochen erwartet.

Über dieses Thema berichten wir am 28.02.2022 im Radio auf WDR 2 um 14:31 Uhr in der Lokalzeit Münsterland um 19.30 Uhr.