Sparda-Bank-Prozess: Kahl legt Teilgeständnis ab

Urteil in einigen Wochen erwartet

Enrico Kahl hat Teilgeständnis abgelegt

Vor Gericht hat er gestanden, er habe schwere Fehler gemacht, was hauptsächlich an seinen eigenen charakterlichen Unzulänglichkeiten läge. Er hätte einen autoritären Führungsstil und sich wie " Mr. Sparda" gefühlt. Dass er grob rechtswidrig handelte, habe er aber gewusst. Ein Urteil wird in einigen Wochen erwartet.

