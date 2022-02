Ex-Chef der Sparda-Bank Münster vor Gericht

Gleich zum Prozessauftakt überraschte der Angeklagte mit einer Erklärung: Er habe schwere Fehler gemacht, für die er sich sehr schäme. Dafür wolle er auch die Verantwortung übernehmen, sagte der 63-jährige Enrico Kahl knapp sieben Jahre nach seiner fristlosen Entlassung.

Der Angeklagte überraschte vor Gericht mit einer Erklärung

Im Prozess geht es um kostspielige Privatreisen und Partys, die der ehemalige Vorstandschef auf Kosten der Bank veranstaltet haben soll. Insgesamt listet die über 600 Seiten starke Anklageschrift 209 Taten auf vom Kauf einer Flasche Wein für 60 Euro bis zur Nutzung eines Privatjets für 7.000 Euro. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehr als einer Million Euro.

Mutmaßliche Vergnügungsreisen verjährt

Nicht mehr alle Vorwürfe werden im Landgericht verhandelt

Etliche weitere Vorwürfe sollen allerdings verjährt sein. So soll sich die Führungsetage jährliche Vergnügungsreisen gegönnt und diese als Dienstreisen ausgewiesen haben - etwa in die Toskana. Die Strafverfahren gegen zwei weitere Ex- Vorstandsmitglieder wurden gegen Geldauflagen inzwischen eingestellt .

Hat Aufsichtsrat Pflicht verletzt?

In dem Verfahren stellt sich auch die Frage, ob der Aufsichtsrat der Bank seine Pflicht verletzt hat. So sitzt neben Kahl auch ein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender auf der Angeklagebank. Hans- Georg K. soll sich zwar nicht persönlich bereichert haben. Ihm wird aber vorgeworfen, mehrfach hohe Bonuszahlungen an den Vorstand genehmigt und damit seine Aufsichtspflicht verletzt zu haben.