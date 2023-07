Stand-Up-Paddeling Trainer mahnt nach Unglück im Sorpesee zur Vorsicht

In dieser Bucht ist der 19-jährige am Sonntag vermutlich ertrunken

Es ist windig am Sorpesee, dunkle Wolken ziehen über das Wasser hinweg. Mirko Berghoff sitzt noch nass im Neoprenanzug auf der Bank seiner Windsurf- und SUP -Schule. Er kommt gerade aus dem Wasser und blickt besorgt auf die Oberfläche: " Wir sind hier alle sehr betroffen über das, was da gestern passiert ist ," sagt der SUP-Trainer: " Es ist schlimm, aber wir fragen uns natürlich wie es dazu kommen konnte ."

Große Betroffenheit in Sundern

SUP-Trainer Ilias Schüttler hatte heute beim Training mit Anfängern kein gutes Gefühl

Sonntag gegen 16 Uhr war in der Bucht am Hafen von Sundern ein 19-Jähriger von seinem SUP gefallen. Er soll einen Krampf gehabt haben und schnell untergegangen sein. " Ich habe seine Freunde, die ihn suchten, noch schreien hören, so etwas bekommt man nicht gern mit " berichtet Elias Schüttler, ein Mitarbeiter in der Wassersportschule. Er kommt mit SUP-Anfängern vom Training. Ein komisches Gefühl für ihn heute.

Sicherheitsleine kann Leben retten

" Grundsätzlich ist das SUP-Fahren ungefährlich, aber es bleibt ein Natursport. Als ich von dem Unglück gehört habe, dacht ich sofort, der hatte bestimmt keine Sicherheitsleine um, damit hätte er wieder an Bord krabbeln können, auch mit einem Krampf. ", erklärt Mirko Berghoff. Er betreibt eine Windsurfing und Stand-Up-Paddeling in Sundern am Sorpesee: Das Bord wurde gefunden - ohne Leine

Die Trainer in Sundern raten SUP-Anfängerinnen und -Anfängern immer erst mal einen Kurs zu machen, am besten in einer zertifizierten Wassersportschule. Dann sei man für die wichtigsten Verhaltensweisen gewappnet. Das Wetter spiele immer eine Rolle und am besten bleibe man in Ufernähe.

Qualität des Bords spielt eine Rolle