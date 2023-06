Sorge vor Angriffen: Bahnhofsmission Münster schließt an Wochenenden

Dass die Bahnhofsmission ausgerechnet an Wochenenden schließt, ist ein drastischer Einschnitt. Denn an diesen Tagen suchen besonders viele Bedürftige die Einrichtung am Hauptbahnhof auf.

Doch die Angriffe geben Grund zu besonderer Sorge: Eine eingetretene Tür, Prügeleien und der Einsatz von Pfefferspray, woraufhin die Einrichtung evakuiert werden musste - die Verantwortlichen mussten die Reißleine ziehen.

Bedürftige leiden an Entscheidung

Die Bedürftigen, auch die an der Situation unbeteiligten, brauchen die Bahnhofsmission aber. Und sie wird vor dem Hintergrund der hohen Inflation immer wichtiger. In den vergangenen Monaten vor allem für die Ausgabe von Lebensmitteln oder Spenden.

Doch der Aufgabenbereich der Bahnhofsmission umfasst noch mehr: Die Mitarbeitenden sind gleichzeitig Ansprechpersonen für Bedürftige, wie etwa Obdachlose oder Drogenabhängige.

"Peinlich!"

Pascal Scharenberg kommt gerne her und trifft sich mit Bekannten.

Das fällt nun erstmal weg. Für Pascal Scharenberg sei das bedauerlich. Er komme hier oft hin, freue sich, wenn er Bekannte trifft und etwas essen oder trinken möchte. Dass die Bahnhofsmission an Wochenenden nicht öffnet, störe den 20-Jährigen: " Durch sowas, das Ganze kaputt zu machen, finde ich schon ein bisschen peinlich. "

Während sich der Münsteraner über die Randale aufregt, bemüht sich Marcus Hopp um eine Erklärung für die Beweggründe derer, die die Schäden verursacht haben. Durch verschiedene globale Krisen, die bis in private Bereiche vordringen, seien die Nerven ohnehin gespannt. " Wenn man ein krisenbehaftetes Leben führt, kann die kleinste Kleinigkeit dazu führen, dass man laut und wütend wird. Und das kann auch in aggressives Verhalten umschlagen ", erklärt der Mitarbeiter der Diakonie, einem der Träger der Bahnhofsmission Münster.

Lösungen werden gesucht