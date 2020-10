Geiselnehmer in JVA Münster "offenbar verwirrt"

Der Rechtsausschuss des Landtags hat sich am Freitag in einer Sondersitzung mit der Geiselnahme in der JVA Münster beschäftigt. Auf Antrag der SPD -Fraktion hat Justizminister Biesenbach ( CDU ) die Vorgänge, bei denen der Geiselnehmer von der Polizei erschossen wurde, erläutert. Die SPD hat von der Landesregierung einen "lückenlosen Bericht" zum Tathergang gefordert.

Einsatz wohl vorschriftsmäßig

Den gab es bei der Sondersitzung noch nicht, da Staatsanwaltschaft und auch Polizei noch ermitteln. Aktuell gibt es aber auch keine Hinweise darauf, dass beim Einsatz der Polizei und den tödlichen Schüssen auf den Geiselnehmer nicht vorschriftsmäßig vorgegangen wurde.

Häftling hatte psychische Probleme

Nach Angaben der 29 Jahre alten JVA-Bediensteten, die als Geisel genommen worden war, habe der 40-Jährige zu ihr gesagt, er sei der Sohn der Jungfrau Maria und müsse - wie eine Figur in dem Film "Thor" - zu einem Feld an einem roten Haus in Spanien, um einen Hammer zu holen und mit diesem Hammer das Coronavirus zu besiegen.

In dem Bericht heißt es weiter, dass es sich bei der Waffe des Häftlings nicht wie zunächst angenommen um eine Rasierklinge gehandelt habe, "sondern um eine angespitzte und in diesem Bereich gehärtete Zahnbürste" .

Polizei schoss "gezielt"