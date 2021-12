Unbekannte hatten rote Grablichter mit der Aufschrift " Impfopfer " vor insgesamt vier Praxen der Hausärzte, einem Privathaus und vor dem Rathaus gestellt.

Bürgermeister und Parteien zeigen sich solidarisch

Beide Ärzte führen im Raum Kreuztal seit einigen Monaten regelmäßig große Impfaktionen gegen das Corona-Virus durch. Solche Aktionen der Ärzte werden auch weiter unterstützt, schreibt der Kreuztaler Bürgermeister Kiß. Daran könnten Bedrohungen und persönliche Angriffe nichts ändern.

Weitere Solidaritätsbekundungen kommen auch von den Parteien. Die Grünen haben einen dringlichen Resolutionsantrag für die heutige Ratssitzung auf den Weg gebracht. "Schluss mit Hass und Hetze!" fordern sie in ihrem Antrag. Man müsse an die Menschen in Kreuztal appellieren, miteinander im Gespräch zu bleiben, so Die Grünen.

Stand: 15.12.2021, 12:31