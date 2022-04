Lüdenscheider leidet unter Afghanistan-Einsatz

Stephan Kremer geht ein paar vorsichtige Schritte auf dem Wochenmarkt in Lüdenscheid. Immer wieder schaut er sich um. Er ist extra früh um acht Uhr gekommen. Noch ist hier relativ wenig los.

Stephan Kremer

" Menschenmassen bedeutet für mich Panik ", sagt er. " In mir kommt eine Unruhe auf, meine Hände werden schwitzig.Teilweise wird mir sogar schlecht. Das ist dann wie auf dem Basar in Afghanistan. "

Mit 20 als Scharfschütze im Krieg

Stephan Kremer war 2011 in Afghanistan. Mit 20 Jahren. Dort erlebt er viel Leid, Gewalt und Tod. An seinem schlimmsten Tag war er gar nicht mit im Einsatz. Sein Zug fährt ohne ihn auf Patrouille, fährt auf eine Sprengfalle. Sein bester Freund stirbt an diesem Tag.

Die Bundeswehr war jahrelang in Afghanistan

" Mehr als zwölf Stunden lang habe ich im Camp gesessen und auf eine Nachricht gewartet, was los ist. Ich war völlig machtlos. " In diesem Moment sieht man Stephan Kremer an, wie schwer ihm die Erinnerung fällt. Um kurz vor Mitternacht kommen die Kameraden endlich zurück.

" Der Oberstleutnant hat die Namen aufgezählt und gesagt, es gibt zwei leicht Verwundete, zwei schwer Verwundete. Und dann hat er eine tiefe Pause gemacht und ich wusste den Namen der noch fehlt und mir kamen schon die Tränen. Ich habe mich nicht dafür geschämt, ich habe es auch nicht mehr zurückgehalten. Ich habe mir nur gedacht, man, mein ältester Kamerad und Kumpel ist jetzt weg ."

Posttraumatische Belastungsstörung

Im Tonstudio verarbeitet Stephan Kremer seine Gedanken

Keinen einzigen Tag war Stephan Kremer danach mehr im Einsatz. Kampfunfähig, Rückflug nach Deutschland. Die Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung. Er versucht zu funktionieren. Heiratet, macht eine Ausbildung. Inzwischen singt er, rappt er, um seine Erinnerungen zu verarbeiten.

Doch das Kriegstrauma lässt sich sechs Jahre nach dem Einsatz einfach nicht mehr verdrängen: " Das war der Moment, wo die Frau auch gehen wollte, wo die Gesundheit total versagt hat, wo ich morgens nicht mal mehr aus dem Bett kam, ich auf einmal Krampfanfälle hatte, weil mein Kopf blockierte und diese Gedanken nicht zulassen wollte. Und ich musste in eine Klinik. Und dann stehst du erst mal da und denkst dir, dein Krieg ist wirklich nicht vorbei."

Der lange Weg zurück

Auch starke Hände brauchen Hilfe