Die gotische Wiesenkirche in Soest erhält ein Korsett aus Stahl. Mit Hilfe eines Krans werden am Dienstag (27.11.2018) mehrere Stahlteile zu einem Stützpfeiler von insgesamt 23 Metern Höhe zusammengeschraubt und an der Außenwand befestigt.

Rund um die gotische Hallenkirche sieht es aus wie in einer Industriehalle: Auf dem Rasen liegen überall Stahlteile, dicke Schrauben, Werkzeug. Dombaumeister Jürgen Prigl packt mit an. Mitarbeiter einer Spezialfirma aus dem Kreis Höxter haben zwei Fundamente in den Erdboden betoniert. Darauf postieren sie den Stützpfeiler.

Stahlstütze weltweit einmalig

Dombaumeister Prigl

Wie eine Leiter wird er an die Außenwand der Kirche geschraubt. Dazu hat Prigl schon vor Tagen vier große Löcher in die uralte Grünsandsteinwand gefräst. " Diese Konstruktion ist weltweit einmalig ", sagt der Dombaumeister. Der Stahlpfeiler ist fünf Tonnen schwer. Er soll den Altarraum vor dem Auseinanderbrechen bewahren. Die über 700 Jahre alte Mauer neigt sich schon um 25 Prozent nach außen - es besteht Lebensgefahr.

Risse im Gemäuer

Dokumentation der Schäden

Die Wiesenkirche wird seit Jahrzehnten saniert. Der jetzige Schaden fiel im Sommer auf. Die Mauerkrone über dem Chorbereich der Kirche zeigte Risse und Wölbungen. Sie sind durch billigen Beton aus den 1930er Jahren entstanden.