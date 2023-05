Flüchtling verletzt: Ermittlungen gegen Soester Polizistin

Stand: 09.05.2023, 11:36 Uhr

Bei einem Einsatz am Samstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Soest soll eine Polizistin einen Bewohner zu Fall gebracht haben. Der verletzte sich dabei am Kopf. Ermittlungen sollen jetzt zeigen, ob das Verhalten der Polizistin gerechtfertigt war.