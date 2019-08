In Erndtebrück werden die Smart Poles derzeit getestet. Sie sehen aus wie moderne Straßenlampen - schlanke dunkle Stäbe mit einem LED -Leuchtfeld oben. Aber sie können mehr. Innogy bestückt sie mit unterschiedlichen Modulen, die Zusatzfunktionen ermöglichen.

Interessant für Innenstädte

Am Smart Pole können auch E-Autos geladen werden

In Bochum, Traben-Trabach und Erndtebrück können an den Straßenlaternen zum Beispiel Elektroautos Strom tanken. Das ist für dicht bebaute Innenstädte interessant, in denen die meisten Mieter keine Garage für ihr Auto haben. Könnten sie an einer Straßenlaterne laden, würde ein Elektroauto für sie interessanter.

In Erndtebrück ist ein neuer Smart Pole aufgestellt worden und einige ältere Straßenlaternen würden von Innogy aufgerüstet. Sie versorgen die Stadt mit einem offenen WLAN -Netz. Außerdem wurde der Park&Ride-Parkplatz am Stadtrand mit Sensoren ausgerüstet. Sie messen, wie viele Plätze frei sind. Diese Infos werden per WLAN an zwei Anzeigesäulen übertragen, die Autofahrer, die nach Erndtebrück rein fahren, informieren. Die Stadt will so überflüssigen Parksuchverkehr in der Innenstadt vermeiden.

Die modernen Straßenlaternen wurden von Innogy und Trilux entwickelt, gebaut werden sie in Arnsberg.

Deutschen Mobililtätspreis gewonnen

Autofahrern werden freie Parkplätze angezeigt

Laut Innogy können die Smart Poles auch mit Modulen ausgerüstet werden, die Schadstoffe in Städten messen. Die Jury des Deutschen Mobilitätspreises lobte vor allem die Möglichkeit, Elektroautos zu laden. Es gäbe 9 Millionen Straßenlaternen in Deutschland. Wenn nur ein Teil zum Laden von Elektroautos genutzt werden könne, würde das Netz der Ladestationen schnell dichter.

Insgesamt haben das Bundesverkehrsministerium und die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" zehn Projekte aus 270 Bewerbung ausgewählt und mit dem Deutschen Mobilitätspreis 2019 ausgezeichnet.

Stand: 06.08.2019, 12:03