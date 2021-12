Zwölfjähriger stirbt bei Silvesterknallerei

Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Haaksbergen bei Enschede - unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Die Kinder hatten nach Angaben der Polizei nicht selbst mit Feuerwerkskörpern hantiert, sondern nur zugeschaut, wie ein Mann mit einem als "Klaphamer" (etwa: Knallhammer) bezeichneten Gerät Magnesiumpulver zur Explosion brachte. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet.

In den Niederlanden gilt ein landesweites Böllerverbot an Silvester. Die Regierung hatte das Verbot das zweite Jahr in Folge verhängt, um die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie nicht zusätzlich zu belasten.