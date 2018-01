Nach Brand in Medebach: Welle der Solidarität

Nach dem Feuer in einem Zehn-Parteien-Haus sind die meisten Bewohner jetzt in Ferienwohnungen, bei Freunden oder Familienangehörigen untergebracht. Nachbarn und Stadt haben noch in der Nacht geholfen.

Landwirt Jürgen Schröder hat eine Familie mit Kindern spontan in seiner Ferienwohnung übernachten lassen. "Unser Hof liegt ja in der Nähe. Und als ich die weinenden Kinder in Gummistiefeln und Nachthemden sah, war klar, die kommen erst mal zu uns." Mittlerweile ist diese Familie in einer anderen, größeren Ferienwohnung untergebracht.

Fast alles verloren

Feuerwerkskörper auf dem Balkon als Brandursache

Auch die Stadt unterstützt die insgesamt 23 ehemaligen Bewohner des Hauses weiter. Bürgermeister Thomas Grosche und Annegret Hunold vom Ordnungsamt hatten den ganzen Neujahrstag über telefoniert, um die Menschen unterzubringen. Hundold bemüht sich jetzt vor allem um eine Familie mit drei Kindern, die Familie Isufi: "Die liegen uns besonders am Herzen."

Die Familie wohnte wie alle in dem Haus zur Miete. Im Gegensatz zu den meisten Nachbarn haben die Eltern und ihre drei Kinder nur wenige Sachen retten können. Weil sie keine Hausratversicherung hatten, wird nichts ersetzt. Jetzt wird für die Isufis erst einmal eine Wohnung gesucht.

Spenden willkommen

Annegret Hunold und Alind Isufi

Sie brauchen Möbel und Hilfe beim Umzug. Auch finanzielle Unterstützung sei willkommen, sagt Hunold. Die Familie ist vor 20 Jahren aus dem Kosovo ins Sauerland gekommen. Auf dem ältesten Sohn, dem 18jährigen Alind, lastet die größte Verantwortung. Denn der Vater arbeitet in einem neuen Job außerhalb von Medebach.



Alind will im Frühjahr das Abitur machen, muss jetzt seinen Geschwistern Voltan (16) und Dafina (12) helfen, und lernen, lernen, lernen. Alind macht einen gefassten Eindruck: "Das ist jetzt eine sehr harte Zeit für unsere Familie und für mich auch. Aber das wird uns stärken, und wir werden es schaffen. Wir sind so dankbar für die viele Hilfe in Medebach."

Video starten, abbrechen mit Escape Wohnungslos nach Feuer | 03:11 Min. | Verfügbar bis 05.01.2019

Stand: 05.01.2018, 07:34