Gut 800 Mitarbeiter fertigen in Netphen-Dreis-Tiefenbach seit vielen Jahren die Radsätze für Züge, im Fachjargon Drehgestelle. Der Standort gilt bei Bombardier als Kompetenzzentrum in Europa. So wurde vor Jahren extra eine große Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Ingenieure gebaut und eine Zusammenarbeit mit der Universität Siegen vereinbart.

Doch der Schwung ist schon lange dahin, und die Hoffnungen auf bessere Zeiten haben sich nicht erfüllt. Stattdessen bangen die derzeit noch 825 Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze.

Konzern in der Krise

Drehgestelle aus Netphen

Seit mehreren Jahren schon haben sie auf Teile ihres Lohns verzichtet und länger gearbeitet. Denn der kanadische Konzern steckt tief in roten Zahlen. Vor allem, weil das Management sich mit teuren Flugzeugprojekten verzockt hat. Erst vor kurzem mussten die Bombardier-Bosse ihre Flugzeugsparte wegen hoher Verluste an Airbus verkaufen. Jetzt droht der Bahnsparte des Konzerns das gleiche.

Gewerkschaft fordert Standortgarantie

Durch den geplanten Verkauf an den französischen Zughersteller Alstom sieht die IG Metall Arbeitsplätze auch im Siegerland massiv gefährdet. Wenn die Übernahme von der EU und den Kartellbehörden genehmigt wird, wäre Alstom mit fast 50 Prozent Marktanteil der größte Zughersteller in Europa.

Zukunft ungewiss

Drehgestelle fertigt Alstom an mehreren Strandorten, zum Beispiel in Salzgitter. Deshalb fordern Betriebsrat und Gewerkschaft Standortgarantien. Denn im Siegerland hat der kriselnde Bombardier-Konzern trotz Lohnverzicht und Mehrarbeit in den vergangenen Jahren kontinuierlich Personal abgebaut.