Der 31-Jährige war vor einer Woche in Bad Salzuflen entkommen, als er – begleitet von zwei JVA -Beamten – seine Eltern besuchte. In einem Bericht hat der NRW -Justizminister Einzelheiten über die Flucht des Mannes aufgeführt, die am Mittwoch (27.03.2019) im Rechtsausschuss diskutiert werden.

Der Ablauf der Flucht wird in dem Bericht so geschildert: Nach einem Aufenthalt in der Stadt hätten der Sicherungsverwahrte und die beiden Beamten gemeinsam bei den Eltern zu Mittag gegessen. Kurz vor der Rückfahrt in die JVA Werl habe sich der 31-Jährige im Badezimmer eingeschlossen und sei durchs Fenster geflüchtet.

Häftling ist immer noch auf der Flucht

Video starten, abbrechen mit Escape Entflohener Häftling wird gesucht. WDR aktuell. . WDR. Von Jörn Haarmann.

Geprüft wird nun, ob die beiden JVA -Bediensteten ihre Dienstaufsichtspflicht verletzt haben. Und ob es richtig war, dass der Geflohene seine Eltern erstmals ohne Hand- und Fußfesseln besuchen durfte. Er saß zuletzt wegen gefährlicher Körperverletzung im Gefängnis.