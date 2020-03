Wegen Corona: Sexspielzeug und Kondome aus Bielefeld stark gefragt

Deutlich mehr Umsatz bei Kondomhersteller

Auch beim Bielefelder Kondomhersteller „Ritex“ sei die Nachfrage nach Kondomen im März fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr, so Geschäftsführer Robert Richter. Damals seien in ganz Deutschland 6,7 Millionen Kondome verkauft worden, in diesem Monat sollen es nach aktuellen Hochrechnungen etwa 12,7 Millionen werden.

Die Ware des Bielefelder Unternehmens werde nur in Deutschland produziert und nicht von internationalen Lieferketten abhängig. Deshalb seien die Lieferungen auf absehbare Zeit sicher.