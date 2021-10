Wildkatzen-Alarm: Serval in Stadtlohn

" Hier ist ein Leopard im Garten " lautete am Mittwoch ein Notruf in der Leitstelle der Borkener Kreispolizei. Als Beamte an Ort und Stelle eintrafen, sah es im ersten Moment wohl tatsächlich nach einem Leoparden aus. Aber als das Tier seine Ohren aufstellte, sei klar gewesen, dass es sich eher um einen Serval handelte.

Afrikanische Wildkatze

Dabei handelt es sich um eine wilde Katze, die in Afrika lebt. In der Stadt Stadtlohn tummelte sich ein Exemplar nun fauchend in einem Garten. Einem Fachmann gelang es am Abend schließlich, das exotische Tier in ein Netz zu locken. Es wurde es in eine Auffangstation im Ruhrgebiet gebracht. Woher es kam und wer der Halter ist, war zunächst weiter unklar, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Stand: 07.10.2021, 10:20