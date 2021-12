Seniorenwunschbaum in Menden

Die Wünsche der Senior:innen könnten bescheidener nicht sein. Warme Socken, Seife oder Süßigkeiten. "Das sind für uns Selbstverständlichkeiten, die sich diese Menschen eben nicht mal eben leisten können" , sagt Olaf Jäger mit Tränen in den Augen. "Wir haben eine vergessene Generation und das sind unsere Senior:innen."

So ist die Idee entstanden, Wunschzettel zu entwerfen und einen Wunschbaum für über 60-Jährige Menschen zu organisieren, die weniger als 1.000 Euro monatlich zum Leben haben.

Idee geht ans Herz

In drei Wochen hat die Aktion ganz Menden mobilisiert.

Allein in Menden betrifft das etwa 700 Senior:innen, die in Armut leben. Mit Hilfe der Stadt und dem Verein "Mendener in Not", konnte jedem Grundsicherungsbescheid ein Brief mit eben diesem Wunschzettel beigelegt werden. Mehr als 400 Wünsche kamen zurück.

In wenigen Tagen wurden sie vom geschmückten Tannenbaum in einem Möbel Outlet abgepflückt und in Geschenke umgewandelt.

"Der Anklang war wirklich unglaublich. 420 Wünsche konnten wir verwirklichen, wären es tausend gewesen, wären die auch weg gewesen." Olaf Jäger

Für Olaf Jäger ein Zeichen, dass er mit der Aktion genau den richtigen Menschen hilft. "Viele sind einsam, haben keine Angehörigen mehr." Mit einigen Senior:innen hat er persönlich gesprochen. "Einer der bewegendsten Sätze war: schön, ich hätte niemals gedacht, dass mir nochmal jemand hilft."

Wünsche rühren zu Tränen

Mit so viel Zuspruch hat Olaf Jäger nicht gerechnet.

"Familien mit Kindern, ganze Schulklassen sind vorbei gekommen. Die Eltern und Lehrer haben ihren Kindern erklärt wie bescheiden diese Wünsche sind."

Wünsche wie: eine tiefgefrorene Pute um die Familie einmal zum Weihnachtsessen einzuladen. "Die werden wir natürlich früher ausliefern, werden dazu noch Klöße und Rotkohl dabei packen, alles was zu einem Weihnachtsessen dazu gehört, wie auch einen Kerzenständer mit Kerzen."

Aktion mit Strahlkraft

Die Senior:innen bleiben durch den Wunschzettel anonym.

Mittlerweile gibt es viele Städte die so eine Aktion auch bei sich umsetzen wollen. Olaf Jäger will deshalb eine Art Handbuch für Kommunen schreiben, über die Vorgehensweise bei so einer Aktion. "Jetzt dürfen sich 420 ältere Damen und Herren auf ein klein wenig Licht zum 24. freuen."

"Es ist viel Aufwand, aber das bekommt man ja sofort zurück. Mit einem Besuch, einem Gespräch." Olaf Jäger