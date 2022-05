Premiere: Drei Tage Seifenkistenrennen in Mettingen

Für den zehn Jahre alten Hugo Meyer hingegen war es ein Heimspiel. Der junge Pilot aus Mettingen hatte die Ehre, die knapp 1.000 Meter lange Strecke des Auftaktrennens am Querenberg vorab zu testen. Die Kurven zu Beginn seien ordentlich gewesen, die Zieleinfahrt habe sich allerdings etwas gezogen.

Windschnittige Körperhaltung für mehr Tempo

Hugo Meyer macht es mit jeder Abfahrt mehr Spaß

Die kurvigen Strecken hatte Risiken. Schon ein kleiner Fehler hätte schmerzhaft werden können. Denn die Seifenkisten können bis zu 60 km/h schnell werden. Aber mit jeder Abfahrt haben die Piloten mehr Spaß am Risiko, sagt Hugo Meyer. Er traue sich immer mehr aus der aufrechten Haltung mit dem Kopf tiefer in der Seifenkiste zu verschwinden. " Dann bin ich noch schneller, weil ich windschnittiger bin. "

Qualifikation für die Europameisterschaft möglich

Ob in der auf Aerodynamik ausgelegten Hight-Seifenkiste aus Glas- oder Kohlefasern oder in einer umfunktionierten Badewanne - wer in Mettingen auf die Piste ging, war Teilnehmer eines besonderen Events. Am Samstag, 28. Mai, finden bei der letzten Etappe die Wertungsläufe statt.