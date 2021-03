Gedenken an Germanwings-Absturz in Haltern

Um 10.41 Uhr - dem Zeitpunkt des Absturzes - haben in Haltern die Glocken aller Kirchen geläutet.Währenddessen stand Schulleiter Ulrich Wessel auf dem Schulhof des Joseph-König-Gymnasiums und verlas die Namen der Schüler und Schülerinnen sowie der Lehrerinnen, die bei dem Flugzeugabsturz ums Leben kamen.

Gedenken an Flugzeugabsturz in kleinem Kreis

Wegen der Corona-Pandemie fand das Gedenken an den Flugzeug-Absturz bereits zum zweiten Mal ohne eine große Öffentlichkeit statt. Nur in einem kleinen Kreis auf dem Schulhof erinnerten Schulleiter Wessel und Geistliche an die Tragödie vor sechs Jahren. Die Gedenkfeier wurde aber per Lautsprecher in die Klassenräume übertragen. Und: Im Verlauf des Tages sind noch mehrere Gedenkgottesdienste geplant.

Beim Absturz des Germanwings-Flugs 4U9525 in den französischen Alpen starben am 24. März 2015 insgesamt 150 Menschen. Unter den Toten die Halterner, die von einem Schüleraustausch in Spanien kamen.

Ermittler: Co-Pilot hat Flugzeug absichtlich abstürzen lassen

Auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf hatte sich, nach Überzeugung der Ermittler, der psychisch kranke Coä-Pilot ins Cockpit eingeschlossen und die Maschine absichtlich abstürzen lassen. Sie schlug in den südfranzösischen Alpen auf.