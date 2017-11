Scientologe will Münsteraner Footballer werben

Nils Hähndel ist begeisterter Footballspieler bei den Münster-Mammuts. Und so hat er sich riesig gefreut, als er über Facebook ein Angebot aus den USA bekam: Die Clearwater Academy habe Stipendien zu vergeben für gute, internationale Footballspieler. " Viele Jugendliche träumen davon, in Amerika Football zu spielen, das lockt schon sehr ", sagt Nils Hähndel. Er fühlte sich von dem Angebot aus Florida zunächst geschmeichelt, wurde dann aber doch misstrauisch. Er ist nicht der einzige, der ein solches Schreiben bekommen hat. Unter den Footballern in Deutschland hat sich allerdings schnell herumgesprochen, dass möglicherweise Scientology dahinter stecken könnte.

Verfassungsschutz warnt vor Scientology

Denn die Facebook-Anfrage an Nils kam von Jesse Chinchar, Headcoach der Footballmannschaft der Clearwater Academy in Florida. Clearwater ist der Hauptsitz von Scientology - eine Organisation, die laut Verfassungsschutz eine " Gefahr für die freiheitlich demokratische Grundordnung " ist, weil sie wesentliche Grund- und Menschenrechte außer Kraft setzen wolle.

Die Scientology-Kirche in Clearwater, Florida

Zu den Stipendien-Angeboten sagt Marco Haase vom Verfassungsschutz in Hamburg: " Scientology ist seit jeher bestrebt, neue Mitglieder zu gewinnen, über verschiedenste Wege und auch nicht immer offen über das Label Scientology. Gerade in Deutschland nicht, weil die Scientology-Organisation, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, in Deutschland einen äußerst schlechten Ruf hat. " Und weiter stellt Haase fest: " Es ist ja schon perfide über ein Stipendium eine vermeintlich große Sportlerkarriere vorzugaukeln, um dann letztendlich junge Leute nach Clearwater zu locken, um dort in die Fänge von Scientology zu geraten. "

Trainer bestreitet Anwerbung für Scientology

Jesse Chinchar, der Trainer aus Clearwater, bestätigt dem WDR auf Anfrage, Scientologe zu sein - er sei in einem scientologischen Elternhaus aufgewachsen. In der Clearwater Academy werde nach den Methoden des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard gelehrt. Den Mitarbeitern der Akademie sei es aber verboten für Scientology zu werben, schreibt der Headcoach.