Auf dem Silbersee III bei Haltern könnte es bald einen schwimmenden Solarpark geben. Die Quarzwerke, die eine Anlage am Silbersee betreiben, haben den Bau beantragt. Das Großprojekt wäre im Münsterland einmalig: Insgesamt soll auf dem See eine Fläche so groß wie zwei Fußballfelder mit schwimmenden Solarmodulen bedeckt werden.

Der Energiebedarf steigt

Den Großteil der entstehenden Solarenergie brauchen die Quarzwerke selbst. Die Gewinnung von Quarzsand aus dem Silbersee braucht viel Strom. Dazu will die Quarzwerke-Gruppe die Sandabbauflächen am Silbersee I in Zukunft noch deutlich erweitern. Der Energiebedarf für Baggerschiffe und Sandverarbeitung wird also in Zukunft immer weiter wachsen.

Erhöhter Energiebedarf

Energie fürs allgemeine Stromnetz

Der Strom aus der geplanten schwimmenden Solaranlage soll aber mehr als nur den Bedarf der Quarzwerke decken: Ein Viertel der erzeugten Energie soll ins allgemeine Stromnetz fließen.