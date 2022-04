Zwei Schwertransporter stecken in Paderborn fest

In der Nacht hatten nur 20 Zentimeter gefehlt, sagt einer der beiden Fahrer. Sonst wäre der Transport um die Kurve in Paderborn gekommen. Die Transporter kommen aus Cuxhaven und haben nur noch wenige Kilometer vor sich, bis sie am Ziel in Lichtenau sind.

Den Tag über parken die Fahrzeuge am Straßenrand der zweispurigen Ringstraße. Die Nachläufer, so heißen die Fahrzeuge, sind mit je einem Windradflügel beladen, 72 Meter lang und 4 Meter breit. Der Verkehr rollt einspurig weiter.

Laternenmast abgesägt

Damit der Schwertransport weiterfahren kann, ist der Laternenmast am Nachmittag abgesägt worden. Möglicherweise müssen aber auch noch mehrere Bäume gefällt werden, damit der Schwertransport ab 22 Uhr an der Kreuzung abbiegen kann. Eine Alternativstrecke gebe es nicht, sagt ein Sprecher des Transportunternehmens.

In den nächsten Wochen sollen noch weitere Windräder über diese Kreuzung transportiert werden.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit OWL im Fernsehen am 27.04.22