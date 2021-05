Geständnis im Bielefelder Schwert-Prozess

Angeklagter hat wohl Erinnerungslücken

Als seine Freundin am nächsten Tag in Begleitung des Bekannten nach Hause kam, öffnete der Angeklagte die Tür mit einem 75 Zentimeter langen Samurai-Schwert in der Hand. Der 37-Jährige gab an, sich nicht genau erinnern zu können, ob er zugestochen habe. Am Abend dieses Tages wurden bei dem Angeklagten noch 1,9 Promille gemessen. Auch der Bekannte will nicht gesehen haben, was passiert ist.

Samurai-Schwert im Internet gekauft

Er habe einen Notarzt gerufen, die sterbende Frau auf den Bürgersteig gezogen und sei weggefahren. Ein Nachbar wartete auf den Rettungswagen und informierte die Polizei. Er hatte gesehen, wie der Angeklagte vergeblich versucht hatte, das blutende Opfer in die Wohnung zu ziehen. Das Schwert hatte die Hauptschlagader der Frau verletzt.