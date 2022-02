WDR: Du singst sogar die Lieder mit - auf deine ganz besondere Art und zwar mit Gebärdensprache.

Urban: Ja, das macht besonders viel Spaß. Ich stehe gerne vor meinem Spiegel und tanze mit Gebärdensprache. Dabei benutze ich meinen kompletten Körper. So erlebe ich nicht nur die Musik und die Schwingungen, sondern auch den Text. Eben auf meine ganz eigene Art.

WDR: Du hast vor 7 Jahren sogar angefangen Gitarre zu spielen. Dabei ist dieses Instrument vor allem wegen der manchmal leisen Töne sehr schwierig zu erlernen. Warum dann gerade dieses Instrument?

Trotz ihrer Schwerhörigkeit kann Bettina Gitarre spielen.

Urban: Gitarre zu spielen war immer ein großer Traum von mir. Dank meiner Eltern durfte ich immer alles ausprobieren. Sie haben mir viel ermöglicht, haben immer an mich geglaubt. Das war mein großes Glück. Natürlich war es anfangs nicht unbedingt einfach, doch ich glaube, wenn man etwas ganz doll will, dann klappt es auch. Egal ob mit oder ohne Handicap.

WDR: Was passiert mit dir wenn du Gitarre spielst?

Urban: Also wenn ich die Seiten anklinge, dann habe ich so ein Kribbeln im Bauch. Das Kribbeln verteilt sich im ganzen Körper. Fängt im Bauch an und geht dann in die Beine und Arme. Besonders an den Fingern merkst du das, weil du sie oben am Griff hast. Dann merkst du diese Schwingungen noch mal extra, das zieht dann noch mal in die Arme. In diesem Moment merkt man, wie viele Facetten Musik hat. Es sind nicht nur die Töne.

WDR: Vervollständige den Satz: Eine Leben ohne Musik…

Urban: Ein Leben ohne Musik kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Musik wird mich immer begleiten - egal wann und wo. Musik wird mir immer Kraft geben. Kraft, die Menschen mir vielleicht nicht geben können.

WDR: Was würdest Du gerne den Menschen da draußen sagen?

Bettinas Familie ist immer an ihrer Seite und unterstützt sie.

Urban: Ich finde es schade, dass Menschen mit Handicap von der Gesellschaft oft ausgegrenzt werden. Sie werden oft in eine Schublade gesteckt, dass sie weniger können. Doch ich glaube, ein Mensch ist nur dann eingeschränkt, wenn er es auch zulässt. Ich sehe meine Schwerhörigkeit nicht als Handicap. Mir hat meine Schwerhörigkeit neue Wege, neue Sichtweisen aufgezeigt und dafür bin ich dankbar. Denn Hören allein ist nicht alles. Es kommt einzig darauf an, wie man seine Fähigkeiten einsetzt und wie stark der Wille ist. Und mein Wille ist enorm stark.

Das Interview führte Elisabeth Konstantinidis.