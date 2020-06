Hintergrund: Wie NRW zum Billigfleisch-Land wurde

Die Fleischwirtschaft boomt: In Schlachtereien und in der Fleischverarbeitung gibt es in NRW zehntausende Arbeitsplätze, im Jahr 2019 wurde in den nordrhein-westfälischen Schlachtbetrieben Schweinefleisch im Wert von 4,2 Milliarden Euro hergestellt. Heute können sich viel mehr Menschen Fleisch leisten als noch vor 30 oder 40 Jahren. Den wahren Preis dafür zahlen zum einen die Arbeiter und zum anderen die Tiere. Aber wie kam es dazu?

Als der Metzger noch selbst schlachtete

Lange Zeit versorgte der Metzger im Ort seine Kunden mit Fleisch, die Tiere schlachtete er oft noch selbst. Ende der 1980er Jahre wollten große Supermärkte in das Geschäft mit Frischfleisch einsteigen, sie erhofften sich große Gewinne. Dafür wurden Kühltheken in die Läden gestellt, an denen sich Kunden und Kundinnen selbst bedienen konnten. Dafür brauchte es Fleisch: viel, abgewogen, verpackt und so billig wie möglich.

Wenige Konzerne dominieren den Markt

Diese Strategie ging auf: Das günstige Fleisch wurde gekauft, und längst haben die Großschlachtereien die Mittelständler und kommunale Schlachthöfe verdrängt. Mit Tönnies, Westfleisch, Vion und Danish Crown beherrschen heute vier Großschlachtereien rund 60 Prozent des Marktes. Drei davon sind in NRW beheimatet, die vierte (Danish Crown) in Niedersachsen, kurz hinter der Landesgrenze. Die Großschlachtereien seien " absolute Effizienzmaschinen ", sagt der Koblenzer Sozialwissenschaftler Stefan Sell. " Die Wirtschaftlichkeit wird bis zur Perfektion getrieben ."

Deutschland ist Dritter beim weltweiten Export