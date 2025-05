Lisa Hafeneger und Anna Hantke haben Kinder im Grundschulalter und sind besorgt. Ihre Schulen in Münster-Süd und Münster-Mauritz haben einen guten Sozialindex. Deshalb gehören sie zu den 10 der 46 Grundschulen, die künftig keinen Schulsozialarbeiter mehr bekommen sollen.

Zu wenige Stellen für alle Grundschulen

So steht es zumindest in der Empfehlung der Stadt Münster, über die der Schulausschuss heute entscheiden soll. Fest steht jetzt schon, dass für die 46 Grundschulen in Münster nur 30,75 Sozialarbeiter-Vollzeitstellen zur Verfügung stehen. Der angespannte Haushalt will es so.

Stadt verwaltet Mängel

Anna Hantke, Elternpflegschaftvorsitzende Johannisschule Münster

" Hier werden nur Mängel verwaltet ," sagt Anna Hantke, Mutter von Kindern in der Johannisschule in Münster-Süd.

Es kann nicht sein, dass unsere Kinder leer ausgehen, nur weil wir hier einen besseren Sozialindex haben. Psychische Erkrankungen gibt es auch in diesem Viertel. Anna Hantke, Mutter

Petition mit 2.400 Unterschriften

Deshalb haben sich die beiden Mütter zusammengetan und eine Petition auf den Weg gebracht. Mehr als 2.400 Unterschriften haben sie schon gesammelt. Es geht ihnen vor allem darum, dass alle Schulen mit ausreichend Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ausgestattet werden.

Stadtelternschaft fordert mehr Stellen

1. Vorsitzender Stadtelternschaft Münster Markus Sawicki

Unterstützung bekommen sie dabei auch von der Stadtelternschaft. Deren Vorsitzender Markus Sawicki sagt: " Es ist nicht ok, dass Schulen leer ausgehen. Unser Wunsch wäre, dass nachgesteuert wird und Stellen geschaffen werden, um den gestiegenen Bedarfen gerecht werden ."

Jedes Kind sollte Zugang zu Schulsozialarbeit haben. Markus Sawicki, Voritzender Stadtelterschaft Münster.

Brennpunktschulen freuen sich über mehr Sozialarbeiter

Filip de L'Espine ist seit 16 Jahren Schulsozialarbeiter in der Grundschule Kinderhaus-West, eine Brennpunktschule mit hohem Sozialindex. Er sieht sich als Brückenbauer zwischen Kindern, Eltern, Lehrern und Ämtern. Alles was die Chancen, sich am Schulgeschehen zu beteiligen, fördert.