Preiswerter in den Urlaub

Viele Eltern wollen sich nach Einschätzung der Behörden und anderer Experten durch einen vorgezogenenen Reiseantritt günstigere Reisepreise sichern; manche auch lange Staus an den Ferientagen vermeiden.

Zwingende Gründe nötig

Wer sein Kind kurz vor oder nach den Ferien vom Unterricht befreien möchte, braucht einen guten Grund. Das können zum Beispiel wichtige Familienfeiern sein. In Krankheitsfällen wird ein Attest verlangt. Wer einfach schwänzt und erwischt wird, dem droht Strafe. Die Bezirksregierung Münster verlangt 80 Euro pro Kind je Tag und Elternteil. Im vergangenen Jahr mussten Eltern insgesamt mehr als 18.100 Euro an Strafe zahlen, so viel wie noch nie.

Neues Merkblatt zur Schulpflicht

Schulen und Behörden setzen nun verstärkt auf Aufklärung. So wird die Bezirksregierung Münster in Kürze ein Merkblatt zum Thema Schulpflicht in acht Sprachen herausgeben, das den Schulen zur Verfügung gestellt wird. Damit soll klargestellt werden, dass Schulschwänzen kein Kavaliersdelikt ist.