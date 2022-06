Gesamtschule in Münster in weltweiten Top 10

Der Wettbewerb wird von der internationalen Lehrergemeinschaft „T4 Education“ veranstaltet und von Organisationen wie Unicef, Unesco und OECD unterstützt. Die Gewinner werden im Oktober gekürt. "World´s Best School Prizes” hat in den fünf verschiedenen Kategorien überhaupt nur zwei deutsche Schulen nominiert. Umso größer die Freude in Münster, dass die Mathilde-Anneke-Gesamtschule dabei ist. Das feierte ein Teil der mehr als 900 Schülerinnen und Schüler am Freitag gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in der Aula.

Die Veranstalter des Wettbewerbs würdigen mit dem Preis die vielen verschiedenen Ideen und Projekte, mit denen der Schulalltag sich hier positiv von vielen anderen Schulen abhebt.

Vitamine, Sport und Chillout

Es geht beispielsweise um gesundes Essen. Die Gesamtschule hat sich schon längst vom Standard-Catering verabschiedet, organisiert selbst eine vitaminreiche und nachhaltige Ernährung. In den Pausen gibt es verschiedene Sportangebote. Teams treten gegeneinander an. Es gibt aber auch Chill-Räume für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie einfach mal Ruhe brauchen.