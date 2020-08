Wegen Corona: Zu wenige Ranzen und Hefte für bedürftige Kinder

Die Schulmaterialienkammern in Ostwestfalen-Lippe suchen noch dringend Spenden für bedürftige Schülerinnen und Schüler. In der Corona-Krise gab und gibt es teilweise weniger Geld- und Sachspenden als in den Vorjahren. Gleichzeitig sei der Bedarf aber riesig.

Schulmaterialien schnell vergriffen

Die Schulmaterialkammern der Diakonie im Hochstift seien regelrecht überrannt worden, sagte eine Sprecherin dem WDR . Über 1.000 Kinder und ihre Familien kamen allein in die Kammer in Paderborn. Rasch waren dort die Schulranzen, Blöcke oder Stifte weg.

Weil in der Corona-Krise viele Spendenaktionen ausfielen, hätten die Kammern weniger Geld, so die Sprecherin weiter. Auch in Bielefeld erhoffen sich die sieben so genannten Schulkramkisten noch Spenden. Wegen der Krise kämen mehr Familien, die von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen seien, heißt es dort. In der nächsten Woche soll es dort weitere eine Ausgabe von Materialien geben.