Zwölf Auszubildende sitzen im Schulungsraum der Firma Busch und hören aufmerksam zu. Der Geldunterricht geht von ihrer Freizeit ab, denn sie haben Feierabend. "Wenn die Azubis mit den jungen Kollegen der letzten Jahre sprechen, wissen die, dass der Geldunterricht eine sinnvolle Sache ist" , sagt Geschäftsführer Andreas Güll.

Was steht im Rentenbescheid?

"Das Geld ist schnell weg", sagt Auszubildender Maxim Reichert.

Geldlehrer Frank Schröder reist heute gedanklich in das Jahr 2075: "Nach 45 Arbeitsjahren würde in ihrem Rentenbescheid die Summe 2871 Euro stehen" , klärt der Geldlehrer die Jugendlichen auf. "Da kann man gut von leben" , kommt es zurück. "Momentan vielleicht" , gibt Frank Schröder zu. "Doch was ist mit der Inflation?" Betretenes Schweigen.

Wenige der Azubis haben sich bisher Gedanken über ihren Umgang mit Geld gemacht.

Wenige der Auszubildenden haben sich bisher Gedanken gemacht, wie sie mit ihrem Geld vernünftig umgehen. "Es ist schnell weg" , sagt der 19-jährige Maxim Reichert. "Weil alles teuer geworden ist" . "Ich habe noch nicht über Budgetplanung nachgedacht" , sagt auch Malte Morgenroth. "Der Geldunterricht kurbelt das an."

Geld als Unterrichtsthema fehlt im Lehrplan

Frank Schröder ist als Geldlehrer in Betrieben und Schulen unterwegs, ein Ehrenamt: "Die Jugendlichen wissen nicht, was eine eigene Wohnung kostet, ein Auto. Weil das in der Schule nicht gelehrt wird." Für ihn Motivation genug, um das Thema Geld zu unterrichten.

