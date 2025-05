Der D-Day : Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg

Die Landung der Alliierten am 6. Juni 1944

Die Invasion der Alliierten in der Normandie begann am Abend des 6. Juni 1944 und war eine lang geplante Operation. Die Küste wurde in mehrere Abschnitte unterteilt. Einer davon war Omaha Beach.

Mehr als 34.000 amerikanische Soldaten gingen hier an Land, allein an dem Tag starben etwa 2.400 unter deutschem Beschuss. Der D-Day, abgekürzt für Decision Day (Tag der Entscheidung), ging in die Geschichte als endgültiger Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg ein.

Urgroßvater war Sanitäter bei der Wehrmacht

Die 14-jährige Marie hat, wie viele andere Mitschülerinnen und Mitschüler, Vorfahren, die bei der Wehrmacht gedient haben. Ihr Urgroßvater war Sanitäter und für die medizinische Betreuung eines Oberst verantwortlich. Kurz vor Kriegsende nahmen die Franzosen ihn für einige Tage in Gefangenschaft.

Marie Sendfeld

Kennen gelernt hat Marie ihren Uropa nie, aber ihre Oma hat ihr alles erzählt, was sie seinerzeit herausfinden konnte. Wirklich oft habe er nicht über den Krieg gesprochen, doch die Familie ist sich sicher, dass er kein überzeugter Nationalsozialist war:

" Wenn er über seine Zeit in Gefangenschaft geredet hat, hat er den Franzosen nie Vorwürfe gemacht, sondern er hat es akzeptiert und gesagt, es ist verdient gewesen ", sagt sie.

Obwohl Marie Fotos und Erzählungen über ihren Uropa kennt, fühlen sich die familiären Verbindungen zum Krieg weit weg an.

Ich kann nicht sagen, dass ich eine direkte Verbindung spüre, aber es ist so, dass die nächste Generation keine Zeitzeugen hat. Wir müssen dann gucken, dass wir die Erzählungen, die wir noch haben, weitertragen. Marie Sendfeld, 14 Jahre

Frieden und Freundschaften

Von ihrem deutsch-französischen Austausch nehmen Marie und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eine Menge mit. " Am beeindruckendsten finde ich, dass wir jetzt als Freunde diesen Ort besuchen. Vor 80 Jahren konnte sich das, glaube ich, noch keiner vorstellen. "

