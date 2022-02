Schüsse mit Soft-Air Pistole an Münsteraner Schule

Stand: 25.02.2022, 15:55 Uhr

Drei Jugendliche haben am Morgen an einer Schule in Münster mit einer Soft-Air Pistole durch ein geöffnetes Klassenfenster Kügelchen in die Luft geschossen. Dabei wurde ein Schüler leicht verletzt.