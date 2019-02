Schaufeln für den Skisprung-Weltcup

Letztes Jahr zu wenig, dieses Jahr zu viel: Kurz vor dem Skisprung-Weltcup liegt an der Mühlenkopfschanze in Willingen zu viel Schnee. Deshalb wurden Freiwillige zum „Schneeschippen“ gebraucht. Mehr als 50 „Free Willis“ – so werden die Helfer in Willingen genannt – schaufelten am Mittwochabend (06.02.2019). Stundenlang.

Beim Weltcup vom 15. bis 17. Februar werden nach Angaben des Skiclubs Willingen bis zu 55.000 Zuschauer erwartet. Damit die nicht tief im Schnee versinken, werden die Tribünen vom Schnee befreit.