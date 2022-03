Münsters Polizeipräsident Schnabel wechselt nach Köln

Bei seinem Dienstantritt im Dezember 2020 sagte Schnabel noch, er wolle bis zu seinem Ruhestand bei der Polizei Münster bleiben. Nun wechselt er nach Köln: Hier ist er dann Chef von mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In Münster sind es aktuell 1.400. Der gebürtige Münsteraner lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Münster.

Schnabel wird Nachfolger von Uwe Jacob

" Bei ihm weiß ich das Polizeipräsidium Köln in guten Händen ", sagte NRW -Innenminister Herbert Reul am Dienstag. Zuvor hatte das Landeskabinett den Wechsel beschlossen. Schnabel wird hier der Nachfolger von Uwe Jacob, der Ende Januar in Pension gegangen war.

Bevor er nach Münster zur Polizei wechselte, hatte Schnabel die Staatsanwaltschaft Düsseldorf geleitet. Davor war er leitender Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Hamm.

