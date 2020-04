Germanwings-Absturz: Schmerzensgeld-Prozess beginnt

Rund fünf Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen beginnt am Essener Landgericht am 6. Mai 2020 der erste Schmerzensgeld-Prozess gegen die Lufthansa.

Der Pilot soll die Maschine am 24. März 2015 absichtlich gegen einen Berg in den französischen Alpen gesteuert haben. Alle 150 Menschen an Bord starben, darunter 16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus Haltern.

Angehörige haben geklagt