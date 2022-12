Bielefelder Impfzentrum schließt

Fast 650.000 Impfungen hat das Ärzteteam im Bielefelder Impfzentrum in zwei Jahren verimpft. Nun ist Schluss. Am Freitag gehen die Lichter im Bielefelder Impfzentrum in Schildesche aus. Nach Angaben des Arbeiter-Samariter-Bundes ( ASB ), der das Zentrum im städtischen Auftrag betreibt, schließt damit das letzte städtische Impfzentrum in NRW .

Etwa 80 bis 100 Personen wurden in den vergangenen Wochen am Tag noch gegen das Coronavirus geimpft. Um den Jahreswechsel 2021/22 waren es um die 2.000 Impfungen pro Tag. Besonders die Anfangsphase war geprägt durch einen Mangel an Impfstoff und damit die Priorisierung. Zudem kam es beispielsweise am 8. Februar 2021 zu skurillen Szenen, als der erste Imfpstoff von Biontech/Pfizer mit Polizeischutz ins Impfzentrum eskortiert wurde.

Hausärzte übernehmen wieder das Impfen

Carolin Duksch, Mitarbeiterin im Impfzentrum

Anfangs wurde noch in der Bielefelder Stadthalle geimpft, später am Kesselbrink und zuletzt in Bielefeld-Schildesche in den Räumlichkeiten des ASB . Hier lagert auch ein Großteil der Impfunterlagen des Impfzentrums Bielefeld - mehr als fünf Millionen Zettel. Carolin Ducksch war eine der Organisatorinnen und sagt:

"Es ist für mich persönlich auch ein bisschen schade, dass das Impfzentrum schließt. Denn das Team hier ist eine richtige Familie geworden. Wir haben hier so viel geschafft, das hat uns alle zusammengeschweißt." 60 bis 70 Leute haben hier zu Hochzeiten gemeinsam gearbeitet.

Nun endet die Zeit der Impfzentren und zukünftig übernehmen wieder ausschließlich die Hausärzte das Impfen.