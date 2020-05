Fleischbetrieb in Schöppingen muss wegen Corona schließen

Nach Westfleisch in Coesfeld wurde am Dienstag (12.05.2020) auch ein fleischverarbeitender Betrieb in Schöppingen im Kreis Borken wegen Corona vorübergehend geschlossen. In dem Zerlegebetrieb Boeser wurden 33 Mitarbeiter positiv getestet. Das ist jeder Dritte.

Chef handelt sofort

Der Boeser-Chef will seine Mitarbeiter schützen

Anders als bei Westfleisch hat hier der Chef der Firma, Christian Boeser, selbst die Reißleine gezogen und den Betrieb dicht gemacht. Dem WDR sagte er, dass er damit die noch gesunden Mitarbeiter schützen wolle.

Quarantänemaßnahmen im Kreis

Die Infizierten wohnen in sechs verschiedenen Kommunen im Kreis Borken. Die zuständigen Behörden wurden informiert, um Quarantänemaßnahmen und Wohnumfeld-Recherchen zu veranlassen.

Für Dienstag (12.05.2020) plant der Kreis Borken einen Großtest bei 220 Mitarbeitern verschiedener Betriebe in Bocholt.