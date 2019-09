Pilzsaison 2019: Die Körbe bleiben meist leer

Die Pilzsaison läuft schleppend an: In den meisten Wäldern in NRW gibt es kaum Pfifferlinge, Steinpilze & Co.. " Es ist zu trocken ", sagt Biologe Volker Walther vom Pilzmuseum im südwestfälischen Bad Laasphe.

Nach dem Regen Anfang August sah es für die Pilzsaison noch recht gut aus: Gert Rosenstengel, seit vielen Jahren Pilzexperte bei den Pilzfreunden Iserlohn, berichtet beispielsweise von immensen Champignon-Funden.

Pilzen fehlt der Regen

In Internetforen für Pilzsammler datieren die letzten Erfolgsmeldungen von Ende August: ein großer Steinpilz-Fund in Walbeck bei Geldern am Niederrhein. Ansonsten ist es mau in den Wäldern.

Pilzsammler haben zurzeit nur wenig Erfolg.

Die Pilze, die gesammelt werden, sind Fruchtkörper eines riesigen Pilzgeflechts im Boden. Sie werden nur dann gebildet, wenn es feucht ist. Und das auch erst nach zwei, drei Wochen. " Heute Regen, morgen Pilze – das funktioniert nicht ", erklärt Pilzexperte Walther.

Ohne Bäume keine Pilze

In vielen Wäldern im Land sterben momentan die Fichten und Buchen. Das hat auch Folgen für die Pilze: Einige Arten sind auf bestimmte Bäume angewiesen. Stirbt der Baum, stirbt der Pilz.

Trockene Wälder - auch schlecht für die Pilze.

Außerdem trocknen die mittlerweile oft kahlen Waldflächen ohne Bäume noch mehr aus - auch das ist schlecht für die Pilzgeflechte. Dazu kommen die schweren Forstmaschinen, die den Waldboden verdichten.

Noch besteht die Hoffnung, dass in den kommenden Wochen doch ein paar Pilze sprießen werden. Dazu müsste es allerdings regnen. Nicht nur ein kurzer Schauer, sondern ein ausgiebiger Spätsommerregen.

Stand: 06.09.2019, 07:46