Ausgebüxte Kornnatter landet im Kinderzimmer

Das Reptil war vermutlich am Montagabend durch eine leicht geöffnete Glasschiebetür eines Terrariums entflohen und über den Balkon in die Nachbarwohnung eines Mehrfamilienhauses gelangt, wie die Polizei in Gütersloh am Dienstag mitteilte.

Eine ungiftige Kornnatter, ähnlich der Schlange aus dem Bericht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kontaktierten einen Reptilienexperten. Dieser und der Besitzer der Schlange konnten kurz darauf bestätigen, dass es sich um eine ungiftige Kornnatter handelte.