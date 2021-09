Wieder Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Coesfeld

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind die Coronafälle bereits in den vergangenen zwei Wochen bei den regelmäßigen PCR -Tests des Unternehmens aufgefallen. " Nachdem in der vergangenen Woche dem Coesfelder Gesundheitsamt 14 positive Testergebnisse übermittelt wurden, wurden ihm nach freiwilligen Tests der gesamten Belegschaft am Montag und Dienstag weitere 21 Mitarbeiter gemeldet ", heißt es in einer Pressemitteilung, die nach Angaben von Westfleisch bereits am 26.08. veröffentlicht worden sein soll.

In dem Westfleisch-Betrieb wird regelmäßig getestet