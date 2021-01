Leben retten durch "Schafe schubsen"

Es geht darum, Schafe und Ziegen zu retten, die sich in einer lebensgefährlichen Situation befinden. Spaziergänger können besonders bei den hochtragenden Tieren zum Retter werden.

In Norddeutschland ist der Begriff "Schafe schubsen" deutlich verbreiteter. An den Deichen kommen Schafe immer mal wieder in Not, können sich nicht mehr helfen. Aber auch Schäfer im Kreis Soest berichten von Situationen, in denen vor allem tragende Muttertiere in Lebensgefahr geraten.

Ziege streckte alle viere von sich

Vicky Diemel

Vicky Diemel ist Schäferin in Anröchte im Kreis Soest. Für sie gehört es zur Routine, mehrmals am Tag nach ihrer Herde zu schauen. 150 Schafe und Ziegen mit rund 50 Lämmern stehen auf der Weide.

Sie berichtet von einem Fall, den sie nicht vergessen wird. Eine hochtragende Ziege lag auf dem Boden, alle viere weit von sich gestreckt. Das Muttertier hatte sich wohl nur kurz hingelegt, kam dann aber nicht wieder hoch.

Gefährliche Gase im Pansen

Für Schafe und Ziegen kann das schnell lebensbedrohlich werden. Es bilden sich Gase im Pansen. Die Tiere blähen auf, kommen erst recht nicht mehr hoch, geraten in Panik.